شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لليابان في ضحايا الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لليابان وشعبها الصديق، وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وتسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبّرت الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً جراء المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

زلزال اليابان

لقي ما لا يقل عن 55 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تكافح فرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، للوصول إلى مناطق معزولة انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

وأكدت السلطات مقتل 55 شخصا، جميعهم في مقاطعة إيشيكاوا، ما يجعله أكثر الزلازل دموية في اليابان منذ 2016 على الأقل، وسقط الكثير من القتلى في سوزو وواجيما، وهي مدينة أخرى تقع في الطرف الشمالي النائي لشبه جزيرة نوتو.