شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجوائز في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل الأمن العام على وسام الاستحقاق التقديري، في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.

ويهدف الأمن العام من خلال برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي" إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام.

ويأتي مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، إسهامًا في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.

شؤون الحرمين

حصدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جائزة وسام الاستحقاق الذهبي في مشروع التحول المحاسبي بفئة الرئاسات والمجالس والمراكز، وذلك خلال ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي والذي نظمته وزارة المالية.

وكرم رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بجائزة وسام الاستحقاق المحاسبي الذهبي، لتميزها في التحول لأساس الاستحقاق والتعاون والتميز بإدارة المشروع طبقاً للخطة.

وتسلم الجائزة رئيس اللجنة التنفيذية مدير مشروع التحول بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حسين الجعيد، وسفير التحول علي الزهراني، بمشاركة وحضور وكيل الرئيس العام للشؤون المالية والتنموية والخدمات المساندة فهد الشيخ.

وزارة الداخلية

حصلت وزارة الداخلية على المركز الثالث والوسام البرونزي عن فئة الوزارات ووسام الاستحقاق التقديري في مسار الداعم في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"، وهي الجهة الوحيدة التي تحقق وسامين ضمن ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.

وتهدف وزارة الداخلية إلى تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للأصول تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، والأهداف والمنافع لبناء معلومات مالية تدعم اتخاذ القرارات.

"الالتزام البيئي"

نال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي "الوسام الفضي" ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي، الذي تشرف عليه وزارة المالية، ويعد أحد الأدوات التي تم إطلاقها في مركز الاستحقاق لدعم وخلق التنافسية بين الجهات الحكومية بهدف تحفيز وتسريع أعمال التحول في تلك الجهات وإنجازها بالجودة والوقت المناسبين.

وتسلم الرئيس التنفيذي للمركز علي الغامدي الوسام، الذي يعد ثاني أعلى الأوسمة، التي تم على أساسها تقييم الجهات الحكومية خلال "ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي"، وقدمها عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية والمشرف على برنامج الاستحقاق المحاسبي.

ويعد مركز "الالتزام البيئي" المركز الوحيد الذي حصل على الوسام، ضمن منظومة القطاعات البيئية، بعد اجتياز اشتراطات ومعاير برنامج وزارة المالية، التي تأتي ضمن خطط التطوير والتحسين وتعزيز الشفافية لأنظمة المحاسبة الحكومية، حيث يعمل المشروع على توفير معلومات مكتملة ودقيقة، تعزز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطور الإدارات المالية في الجهات الحكومية وتدعم المسؤول اتخاذ القرارات.

كلية الملك فهد الأمنية

حصلت كلية الملك فهد الأمنية على الوسام البرونزي، في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"، في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.

وتهدف الكلية من خلال برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي" إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام.

ويأتي مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، إسهامًا في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.