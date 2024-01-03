شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار متباينة الشدة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض حتى الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاء، على الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار خفيفة

ويتوقع المركز أن تشهد الدرعية والعاصمة الرياض وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف، حتى الساعة 6 صباحًا.

يصاحب الأمطار الخفيفة، رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.