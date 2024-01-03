أول رخصة لشيب غير صالحة للشرب

سلم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أول رخصة شيب غير صالحة للشرب على مستوى المملكة بعد صدورها، وذلك لنقل وتوزيع المياه بغرض التنمية والعمران، وبمعدل كميات يتم استخراجها إلى 324م3 يومياً، و118360م3 سنوياً بمحافظة البكيرية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصونيع على أن توجيهات الوزارة في منح تلك التراخيص تنص على الالتزام بالتقيد بالكميات المحددة لغرض الاستخدام المقيد بالترخيص، وأن عدم التقيد بما جاء بالترخيص يعد مخالفة تعرض صاحب الترخيص للعقوبة المنصوص عليها بنظام المياه ولوائحه، مع الالتزام بسداد المقابلات المالية والتعريفية المتعلقة بمصادر المياه، والالتزام بربط العداد بنظام الوزارة المركزي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى الخطوات التي تنفذها الوزارة لضبط استهلاك المياه غير الصالحة للشرب.