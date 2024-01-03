سحب رعدية مرفقة بأمطار متفاوتة الغزارة تتقدم لحفر الباطن

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محمد بن مسعود - الدمام - تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تقدم كميات من السحب الركامية لأجزاء مختلفة من حفر الباطن، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد.

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