إنقاذ مواطن إماراتي اختفى في صحراء السعودية لعدة أيام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 5:19 صباحاً

عثرت فِرَق الإنقاذ السعودية يوم أمس الثلاثاء، على مواطن إماراتي فُقِد في صحراء الربع الخالي لمدة ثلاثة أيام بسبب نفاد وقود مركبته وانقطاع الاتصالات. ووفقًا لتقارير إماراتية، تم الإبلاغ عن اختفاء "أحمد المنهالي" منذ السبت الماضي، أثناء توجهه إلى عزبته بالقرب من منطقة قلمة فيصل. وتحركت العشرات من الفِرَق التطوعية والجهات المعنية لتفتيش المنطقة والبحث عنه، وفي نهاية المطاف تم العثور عليه في حالة صحية جيدة. وأفادت جمعية البحث والإنقاذ السعودية "الفاو" بأنها تَلَقّت بلاغًا من أحد مراكز الشرطة بشأن غياب المواطن الإماراتي الذي كان يقود سيارة "نيسان باترول" تحمل لوحة إماراتية، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كانت آخر مكالمة هاتفية له قد تمت من محطة وقود.

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