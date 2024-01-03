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الشرقية.. روعة الأجواء تدفع المتنزهين إلى الواجهات البحرية

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جعفر الصفار - الدمام تصوير: طارق الشمر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حرص المتنزهون على الاستمتاع بالجو اللطيف ومشاهدة البحر في حاضرة الدمام، كما مارسوا بعض الأنشطة الترفيهية، مثل المشي وصيد الاسماك.

وشهدت حاضرة الدمام صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من الحاضرة، شملت محافظة الخبر ومدينة الدمام ومحافظة القطيف ومحافظة رأس تنورة، وأجزاء متفرقة من المراكز والهجر التابعة للمنطقة.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

انخفاض درجات الحرارة

وكانت الأمطار بدأت في الهطول منذ ساعات الصباح الباكر، وصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

كما شهدت الواجهات البحرية في المنطقة الشرقية، ، وجود عدد من المتنزهين الذين خرجوا للاستمتاع بالجو بعد هطول الأمطار الخفيفة التي شهدتها المنطقة صباح اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الخفيفة على المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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