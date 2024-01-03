شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة": 21 مدينة زراعية في المنطقة على مساحة 69 مليون م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة والجهات ذات العلاقة تسعى إلى طرح الفرص الاستثمارية المجدية من خلال 21 مدينة زراعية بمنطقة مكة المكرمة تم تخصيصها.

وأضاف أن إدارة الأراضي وهي إحدى الإدارات التابعة لوكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على المساهمة في دعم الزراعة في تخصيص وتأجير الأراضي الزراعية المناسبة للمستثمرين في مشاريع زراعية أو حيوانية، وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وان المساحة الإجمالية للمدن الزراعية هو اكثر من 69 مليون م 2.

المهندس ماجد الخليف

3 مدن زراعية

في التفاصيل أوضح الخليف أن في محافظة القنفذة 3 مدن زراعية «مدينة زراعية للمانجو، ومدينة زراعية للبابايا والفاكهة الاستوائية، ومدينة للزراعة المائية ومركز للخدمات التسويقية».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية من خلال توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة.

وأضاف ان هناك مدن زراعية بمحافظة الليث تم تخصيصها لإنتاج البطيخ ”الحبحب“ وهو من أهم الزراعات والميز النسبية للمحافظة حيث أنها تقوم بزراعة أكثر من 20 هكتار، ويتم تصديره خارج المنطقة والى دول الخليج.

خضراوات عالية الجودة

قال هناك فرص بالمدينة الزراعية في محافظة خليص على مساحة 4244163,37 م2، فيما طرحت منافسة البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في المدينة الزراعية بخليص ضمن مساحة مليون متر مربع بغرض إنتاج وتسويق خضراوات عالية الجودة.

وهناك فرص استثمارية عبر مدينتان زراعية بمحافظة الكامل «المدينة الزراعية بجوار سد وادي شوان، بمساحة 287,082 م2، والمدينة الزراعية بجوار سد وادي السبعان بمساحة 144,507 م2، والغرض منها زراعي وتسويقي ومشاتل».

مدينة الورد الطائفي

في الطائف هناك مدينة الورد الطائفي، والمدينة الزراعية ومقترح تقسيمها إلى عشر مواقع لسهولة استثمارها وتعزيز النسب النوعية للمحافظة.

وكشف الخليف أن عدد المتنزهات المخصصة في منطقة مكة - 32 متنزهاً، بمساحة 206,415,518,88 كم2، منها 7 بالطائف، و5 بالقنفذة، و6 بالعاصمة المقدّسة و5 بالليث، ومتنزهان بالجموم، ومتنزه في رابغ، و2 في خليص و2 في الكامل، فضلاً عن 4 متنزهات وموقع مخصص للتشجير تمر بالطريق السياحي الجديد منها متنزه الطائف الوطني ”سيسد“، جبل شمنصير تشجير، متنزه خليص الوطني، متنزه الليث الوطني، ومتنزه الشقرة.

وبين أن الوزارة تسعى في طرحها للاستثمار وفق ظوابط بهدف تأهيل وتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وإدارتها المستدامة، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين، مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لهذا الجانب الاستثماري أن يتم أيضا بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.