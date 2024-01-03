شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه حسب النماذج العددية للطقس متوقع اليوم الاربعاء ٢١ جماد ثاني ١٤٤٥هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على وسط وشمال المنطقة الشرقية الخبر والدمام والقطيف والجبيل والنعيرية مرورا بأجزاء من الصمان.

وأشار إلى أنه تمتد نواحي أجزاء متفرقة من القصيم وشمال الزلفي وشرق حائل وأجزاء من الباحة وعسير تمتد إلى أجزاء من الإمارات.