انخفاض درجات الحرارة في عدد من المناطق

السياحة تغلق عددا من الفنادق والشقق المفروشة في مكة والمدينة نفذت وزارة السياحة أكثر من 4000 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة تحت شعار " ضيوفنا أولوية "، ورصد أكثر من 2000... الرياض : الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ صدور موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم لترويجهما الحشيش بالرياض قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الحشيش... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ النيابة العامة تحصد الوسام الذهبي لرواد الاستحقاق المحاسبي للعام المالي 2023 حققت النيابة العامة الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ هيئة الطرق: البدء باستخدام معدة حديثة لإعادة تدوير الإسفلت في الموقع أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة، وذلك في إطار جهود الهيئة بتبني أحدث التقنيات في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ التدريب التقني يعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد للفصل الثالث أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثالث من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ

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