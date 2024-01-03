تعرف على طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

أعاد برنامج مساند التذكير بطريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة، وهي إحدى الخدمات التي يوفرها البرنامج للراغبين في التعاقد مع عمالة منزلية معروفة لديهم.

وأوضح البرنامج أنه يمكن الاستفادة من خدمة معروفة بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من إحدى الدول التالية: الفلبين، سيرلانكا، كينيا، أوغندا. كما يجب معرفة معلومات العاملة المنزلية، مثل اسمها ورقم جواز سفرها وتاريخ انتهاء الجوازه ورقم هاتفها. أما طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة فهي كالتالي: اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”. اختيار التأشيرة: قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة. طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد. الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

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