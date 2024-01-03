شكرا لقرائتكم خبر عن قدرات أسطورية.. تسريبات تكشف مواصفات كاميرا سامسونج Galaxy S24 Ultra والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب ينام داخل السيارة ويترك القيادة لزوجته أثناء عودتهما من مكة إلى جدة وعند الاستيقاظ كانت المفاجأة! لماذا تظهر عروق بعض الناس من الجلد وتختفي عن آخرين؟

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