شكرا لقرائتكم خبر عن تعرضت لحادث مروري.. تدخل طبي ناجح يعيد أذن عشرينية بمستشفى القويعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي في مستشفى القويعية العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إصلاح قطع كامل لصوان الأذن اليمنى لفتاة عشرينية مع تهتك الجزء الخارجي لقناة الأذن الخارجية؛ وذلك عقِب تعرضها لحادث مروري.

وقام الفريق بالتدخل الجراحي العاجل بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، والذي تكللت جهوده بالنجاح دون وجود أي تشوهات وتماثلت المريضة للشفاء.

غضروف الأذن

يذكر أن العملية تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة والصعبة والدقيقة؛ نظراً لطول فترة الإصابة وإنقطاع التروية الدموية، مما يهدد غضروف الأذن الخارجية.

الجدير بالذكر أن طوارئ مستشفى القويعية العام استقبلت عدد 47,993 مراجعاً منذ يناير وحتى سبتمبر للعام 2023.