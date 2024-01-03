شكرا لقرائتكم خبر عن بنمو 36%.. 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مطارات جدة عن خدمة أكثر من 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال العام الماضي 2023، بنسبة نمو 36% مقارنة بالعام 2022 الذي سجّل خدمة 31.4 مليون مسافر، محققًا بذلك أعلى رقمًا قياسيًا سنويًا للمسافرين في تاريخه.

ووفقًا للتقرير الإحصائي لمطارات جدة للعام 2023، بلغ إجمالي أعداد الرحلات عبر المطار 250 ألف رحلة، بزيادة 25% عن العام 2022 والذي لم يتجاوز 200 ألف رحلة.

وسجل المطار مناولة أكثر من 33.8 مليون حقيبة خلال 2023، كما تصدر الصالة رقم (1) إجمالي الرحلات بواقع 179.9 ألف رحلة وبزيادة 16% عن 2022 الذي سجل 154.6 ألف رحلة.

رحلات القاهرة - جدة

وارتفعت أعداد الوجهات الدولية خلال 2023 بأكثر من 11% لتصل إلى 126 وجهة دولية تم تشغيلها من وإلى المطار مقارنة بـــ 114 وجهة في 2022.

وجاءت رحلات (القاهرة - جدة) الأكثر طلبًا بين الوجهات الدولية بواقع 4.8 مليون مقعد، كثاني أكثر الطرق الدولية ازدحامًا في العالم.

كما سجلت رحلات (الرياض - جدة)، الأكثر طلبًا للرحلات الداخلية بواقع 7.8 مليون مقعد، معتبرةً بذلك ثامن أكثر الطرق الداخلية ازدحامًا على مستوى العالم.

مطارات جدة

وسجلت مطارات جدة العام الماضي 2023 تسجيل حركة تشغيلية قياسية في 22 يونيو، حيث بلغ عدد المسافرين 151 ألف مسافر، مقارنة بأكثر يومًا مزدحمًا في عام 2022 والذي بلغ 125 ألف مسافر.

كما سجل المطار أكثر أسبوعًا مزدحمًا في العام 2023م للفترة (24 - 30 ديسمبر) بإجمالي 979 ألف مسافر، مقارنة بأكثر أسبوعًا مزدحمًا في 2022، والذي شهد 815 ألف مسافر خلال (26 نوفمبر - 2 ديسمبر).

القطاع السياحي

وتعكس الأرقام النمو المتسارع للحركة التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية، بهدف تقديم تجربة مسافر سهلة وميسرة.

ويتزامن نمو أعداد المسافرين مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية ضخمة في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها عوامل، ساهمت في تزايد عدد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والسياح عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين.