شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".