تراند اليوم : ‏تعرف عل طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة ⁧‫إحكام‬⁩

صحيفة الخليج 365: كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عن طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة إحكام

طلبات استكمال صك الاستحكام:

- الإعلان في الصحيفة

- إضافة الأطوال والمساحات

- التعديل الذي يؤثر على المجاورين

- مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام

متطلبات التقديم

- صك تملك مكتسب صفة نهائية

- هوية مقدم الطلب

- رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره

- هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة وإذا كان وارثا يتم إرفاق حصر ورثة

- تسجيل حساب في منصة إحكام

خطوات التسجيل:

- التسجيل في منصة إحكام

- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة

- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة

- متابعة حالة الطلب في المنصة