تراند اليوم : ‏تعرف عل طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة ⁧‫إحكام‬⁩

صحيفة الخليج 365: كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عن طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة إحكام
طلبات استكمال صك الاستحكام:
- الإعلان في الصحيفة
- إضافة الأطوال والمساحات
- التعديل الذي يؤثر على المجاورين
- مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام
متطلبات التقديم
- صك تملك مكتسب صفة نهائية
- هوية مقدم الطلب
- رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره
- هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة وإذا كان وارثا يتم إرفاق حصر ورثة
- تسجيل حساب في منصة إحكام
خطوات التسجيل:
- التسجيل في منصة إحكام
- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة
- متابعة حالة الطلب في المنصة