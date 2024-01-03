شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة ، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان ، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان .

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب ، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة ، متمنين للمصابين الشفاء العاجل ، وألا تروا أي مكروه ” .

ومن جانبه ، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية عزاء ومواساة ، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان ، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان .

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ، وألا تروا أي مكروه ” .