شكرا لقرائتكم خبر ضبط 900 مخالفة بيئية في محمية الإمام عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من خلال فرق الرقابة البيئية 900 مخالفة بيئية خلال عام 2023، وذلك في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد ومحمية الملك خالد. وأوضحت أن فرق الرقابة البيئية نفذت جولات ميدانية لرصد المخالفات تجاوزت 5400 جولة بمسافة مقطوعة بالمركبات تقدر بنحو مليون كلم في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد ومحمية الملك خالد. وتعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد ومحمية الملك خالد، وتولي المملكة اهتماما كبيرا في حماية البيئة والمحافظة عليها، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أبرز المخالفات المضبوطة: الرعي بدون تصريح.

التخييم غير المصرح.

دهس الغطاء النباتي.

إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها.

حيازة وتخزين الحطب والفحم المحلي.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 900 مخالفة بيئية في محمية الإمام عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.