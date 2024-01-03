شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي.

وكشفت إدارة التحريات عن القبض على 8 متهمين في عمليات نصب، تعرض لها مواطنون ومقيمون في مناطق الرياض وجازان والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، إثر تلقيهم اتصالات هاتفية احتيالية للحصول على معلوماتهم البنكية السرية وتطبيقات الخدمات وإجراء الحوالات المالية والاستيلاء على مبالغ تجاوزت مليون ريال.

ضبط المتهمين

بينت الإدارة أن المتهمين هم مقيمان من الجنسية السودانية ومقيم يمني و5 مواطنين، انتحلوا صفة غير صحيحة لموظفين حكوميين وهيئوا 4 مواقع لأجهزة لتنفيذ جرائمهم وبث روابط مزيفة لمواقع حكومية ومتاجر إلكترونية والتواطؤ في ذلك مع أشخاص خارج المملكة لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية

وبين الأمن العام أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، ومباشرة إجراءات التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال ما يلزم حيال المتهمين في الخارج