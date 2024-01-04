شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب متباين الشدة على أجزاء من الرياض في الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد انتشار الضباب على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر، حتى الساعة 11 من صباح اليوم الخميس، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والرين والقويعية.

ضباب كثيف

كما نبه المركز بالإنذار الأحمر، من ضباب كثيف على أجزاء من الرياض حتى الساعة 11 صباحًا.

ويشمل التنبيه: الدوادمي والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء وعفيف.