شكرا لقرائتكم خبر عن "مركزالملك سلمان للإغاثة" يوزع 1925 سلة غذائية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024.

ووزع المركز أمس، 1.925 سلة غذائية في منطقتي تهرباركر وبدين بإقليم السند ومنطقة سيبي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 13.475 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.

الجهود الإغاثية للمملكة

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها.