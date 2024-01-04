شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. رفع أكثر من 400 ألف طن من النفايات المنزلية في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة تبوك خلال العام الماضي 2023، ما يزيد على 461 ألف طن من النفايات المنزلية، كما قامت بصيانة 1140 حاوية نفايات منزلية، وإعادة طلاء 1328 حاوية، وتعقيم وتطهير 13800 وعاء نفايات.

جاء ذلك في إطار جهودها المستمرة للرقي بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري والحفاظ على نظافة المدينة.

الالتقاط اليدوي والكنس

وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت الالتقاط اليدوي والكنس لجميع شوارع تبوك بطول إجمالي يتجاوز 2448906 أمتار طولية، وكنس 318880 مترًا طوليًا من الشوارع آليًا.

بالإضافة إلى تلقيها 8201 بلاغ باشرت منها 8193 بلاغًا بنسبة إنجاز بلغت 99،90%، وبنسبة رضا عام عن جودة إغلاق البلاغات وصل إلى 90%.

ولفتت إلى أن تعاون المواطن والمقيم كان له دور كبير في رفع جودة مستوى النظافة في المدينة، داعية الجميع إلى الالتزام بموعد رمي النفايات المنزلية من السابعة للعاشرة مساء، ورميها في أماكنها المخصصة لها، والتواصل مع الأمانة في حال وجود ملاحظات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات 940.