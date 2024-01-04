شكرا لمتابعة خبر عن نزار باهبري يوضح متى يصبح لقاح كورونا الجديد إجباريًا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، على سؤال حول متى يصبح لقاء كورونا الجديد إجباريا.

وقال باهبري: “متى نتعرض لمشاكل، وإذا كثرت الحالات وأصبح أغلب المرضى منومين في العناية المركزة، وساعتها ما نلاقي سرير لواحد مصاب بجلطة أو اي حالة أخرى ما يسبب شلل للقطاع الصحي حينها يصبح اللقاح إجباريا”.

وكانت هيئة الصحة العامة أعلنت، توفر لقاح كوفيد-19 المطور للوقاية من مضاعفات كوفيد-19، وتشمل فعاليته المتحورات السائدة ومتاح للفئة العمرية 18 عاما فأكبر، وينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم من تجاوزت أعمارهم الـ 50 عاما.