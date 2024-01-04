شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع لإيصال المياه المجددة لمحطة طيبة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت المؤسسة العامة للري والشركة السعودية لشراء الطاقة، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع إيصال المياه المجددة لمحطة طيبة للإنتاج المستقل بالمدينة المنورة. حيث جرى التوقيع في مدينة الرياض.

ويتضمن المشروع إنشاء نظام لنقل وتخزين المياه بطول 122 كيلومترًا، وتشمل مكوناته الرئيسية محطات لضخ وتخزين المياه بسعة تصميمية تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا.

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ويأتي المشروع ضمن جهود المملكة لتعزيز البنية التحتية المائية وتوفير المياه للمناطق الحيوية، وتعزيز دور المشروعات الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.