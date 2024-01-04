شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" توضح شروط وضوابط استقدام العمالة الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط منح تأييد العمالة الزراعية، حيث يمنح المستفيد عاملاً زراعياً واحداً عند رفع الطلب لـ 100 نخلة، ويمنح 4 عمال (3 منهم عمال زراعيون وسائق زراعي) عند رفع الطلب لـ 300 نخلة، وعند ترقية النشاط يمنح المستفيد عاملاً زراعياً واحداً فقط، بشرط ألا يقل عدد النخيل عند الطلب عن 150 نخلة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو تأييد المستفيدين من مقدمي الخدمة أو الممارسين الزراعيين على اختلاف أنشطتهم، حيث حددت الوزارة عبر منصة "استطلاع" إجراءات منح تأييد العمالة الزراعية والتي تتمثل في التقدم بطلب عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

شروط مقدم الطلب

وألزمت المتقدم بطلب التأييد بثلاثة شروط هي: ألا يقل عمر المستفيد عن «18» عاما، وتوفر شهادة تسجيل موقع زراعي «سجل زراعي»، فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن هناك أنشطة ومشاريع متخصصة لها متطلبات إضافية يمكن التعرف عليها من خلال الجهات المعنية التابعة للوزارة أو من تفوضه.

إجراءات الحصول على التأييد

وأوضحت الوزارة أن من ضمن الإجراءات شهادة تسجيل موقع زراعي «سجل زراعي»، وفتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن تلك الخدمة توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لتقديم طلب فتح ملف منشأة رئيسي بحيث يتم إدخال بيانات المنشأة الرئيسية وإضافة التراخيص المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالتراخيص، ويتم فتح الملف بناءً على نوع المنشأة المراد فتح ملف لها:

منصة مساند للقطاع الفردي ”ما لا يزيد عن «6» عمال“ أو منصة قوى للقطاع الإنتاجي ”ما يزيد عن «6» عمال“.

وتشمل الإجراءات أيضًا أن يقوم المستفيد بالتقديم عبر خدمات الوزارة الإلكترونية واختيار نوع الخدمة وتشمل طلب عمالة زراعية جديد - نقل كفالة - طلب تعويض - نقل كفالة، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة والإقرار بصحة البيانات المدخلة واختيار المهن المناسبة وعددها وفق محددات المذكورة في الباب الثالث من هذا الدليل.

دراسة الطلب والاعتماد النهائي

وأكدت الوزارة أنه يتم دراسة الطلب من قبل الوزارة حسب المحددات التي يتم قراءتها من البوابة الإلكترونية وباستخدام الذكاء الاصطناعي، والمراجعة والاعتماد النهائي للطلب من قبل الجهة المختصة بالجهاز المركزي بالوزارة، وبعد اعتماد الطلب وإشعار المستفيد يمكنه طباعة التأييدات من خلال الخدمات الإلكترونية.

أهمية التأييد

ويهدف التأييد إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة الزراعية من الخارج، وضمان جودة العمالة وكفاءتها، وحماية حقوق العمالة الزراعية.

ويأتي طرح هذا الدليل في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.