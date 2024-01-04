الحكم على مقيم مصري تحرش بامرأة في المدينة المنورة

قضت محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، بمعاقبة مقيم مصري تحرش بامرأة بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال. وكانت الجهات المختصة قد أحالت المقيم المصري إلى المحكمة بتهمة التحرش الجنسي بامرأة.

وجاء الحكم بعد أن ثبتت المحكمة صحة التهم الموجهة للمقيم المصري، حيث قام بالتحرش الجنسي بالمرأة في مكان عام.

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