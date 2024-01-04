انت الان تتابع الأمم المتّحدة: أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح جنوب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الأممُ المتحدة، اليوم "الخميس"، أن عدد النازحين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء القصف الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي "تشرين الأول".

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي: "إن محافظة رفح أصبحت الآن الملجأَ الرئيس للنازحين؛ حيث يعيش أكثرُ من مليون شخص في منطقة مكتظّة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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