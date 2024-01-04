انت الان تتابع مفاوضات سعودية جديدة مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
04 يناير 2024, 5:30 مساءً
تستعد وزارة الرياضة السعودية لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتليتكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "Okfichajes" فإن موراتا الذي يعد أحد اللاعبين الأساسيين في النادي الإسباني، أصبح على رادار العديد من الأندية السعودية.
وذكرت الصحيفة ذاتها أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن المبلغ النهائي الذي سيتم دفعه للاعب، ولكن من المتوقع أن يكون سعره المبدئي نحو 30 مليونًا، لذا فيبدو أن الهلال والاتحاد في وضع أفضل ويمكنهما دفع ما يطلبه مسؤولو أتليتكو مدريد.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال حاول التعاقد مع موراتا خلال الموسم الصيفي، حيث قدم الهلال عرضًا يقارب 50 مليون يورو سنويًا له، ولكن اللاعب فضل الاستمرار واللعب في أوروبا.
ويمتد عقد موراتا صاحب الـ30 عامًا، مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024، الذي انضم إلى صفوفه منذ 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، والذي لعب لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014.
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