"طالب سابق" يلتقي معلمه في جدة بعد 32 عامًا من الانقطاع

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد غياب دام 32 عامًا، التقى مساء اليوم "محمد العصلاني" أستاذه "محمد بن علي النويهي" الذي درسه في مدرسة أوس بن الصامت المتوسطة بحي الروابي بمحافظة جدة عام 1413 هـ.

وشهدت ديوانية عبدالمحسن بن صالح الراجحي بجدة، مساء اليوم، مراسم اللقاء دون موعد مسبق، فقد كان الاثنان في مجلس الديوانية، لكن "العصلاني" كان يناظر أستاذه بحدة ويسترجع ذاكرته، للتأكد منه، خصوصًا أن "النويهي" أم الحضور لصلاة العشاء، حيث أخذ يميز صوته محاولاً استعادة ذاكرته، وفجأة اقترب منه وسأله، وعندها تحقق أنه بالفعل كان أستاذه أخذ يقبل رأسه ويديه ويشكره ويثني عليه، مؤكدًا أن أستاذه "النويهي" كان من خيرة معلميه، معربًا عن فرحه بلقائه.

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