شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الربيع جاء مبكرا وتفشى وانتشر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق،أن هطول الأمطار في آخر موسم سهيل واستمرار فترة الدفء طوال موسم الوسم والمربعانية جعل موسم الربيع يأتي مبكرا.

وقال “الزعاق” :”الربيع طلع بدري وتفشى وانتشر، وأزهر بموسم المربعانية، وأفضل أنواع المطر أول الوسم،وذلك بحسب ما ذكره في قناة “العربية”.

ولفت إلى أن الأمطار في المملكة شتوية وصيفية، والنوع الأول منها نتبت نباتات، فيما تنبت الأمطار الصيفية أشجار.