شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من مرض منتشر في الشتاء ..قد يسبب الوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

النزلة المعوية هي عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية تصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة، وتؤثر سلبًا على حركتها، وتتسبب في تهيج الجهاز الهضمي،وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد الحليم استشاري طب الاطفال أن اشهر سببين لوفيات الأطفال حول العالم وموسمهم هذه. الايام هي النزلات المعوية

وأشار ان النزلة الشعبية الحادة فى الاطفال الرضع. والنزلة المعوية الفيروسية (بفيروس الروتا) من أخطر النزلات التي يتعرض لها الطفل

وحذر الدكتور محمد عبد الحليم من إذا كان الرضيع اقل من سنتين تعرض لكحة شديدة او اسهال شديد يجب الانتباه لذلك ويجب علي كل ام " الا تقول إن طفلها بيسنن او هبعت اسأل ع الصفحة للدكتور او اجرب علاج بتاع الدور اللى فات" . لأن كل ساعة تأخير بتفرق في صحة الطفل

وشدد أن بأخذ الحيطة والحذر خاصة الايام القادمة لأنها اصعب فترة على صحة الأطفال....

وتابع أن من علامات النزلة المعوية كالتالي:

- سرعة التنفس مع نتة أو زراق للطفل..

- كحة مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة..

- شرقة متكررة مع كل راضعة..

- لهفة الطفل على الماية وقلة كمية التبول..

العدوى فيروسية، يعتمد علاجها على تناول الأدوية التي تحفز الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس، فضلًا العقاقير المعالجة للأعراض المصاحبة للمرض، خاصةً الإسهال.

- العدوى بكتيرية، يكمن علاجها في تناول المضادات الحيوية، التي يتم تحديدها بعد عمل مزرعة للبراز، للتعرف على نوع البكتيريا المسببة للمرض.

- العدوى الطفيلية، يمكن علاجها بمضادات الطفيليات.