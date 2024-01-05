السعودية | ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة : البرنامج يجسّد عناية قيادة المملكة بالمسلمين في أرجاء المعمورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، المشمولين بالأمر الكريم باستضافتهم ضمن البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الاستضافة تؤكد عناية قيادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم، مؤكدين جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وأعرب مبارك عبدالله، أحد ضيوف البرنامج من مملكة تايلاند عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة والزيارة، مشيراً إلى أن الاستضافة تجسيد لعناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم.

كما أعرب عن سعادته بوصوله إلى المدينة المنورة التي ولد فيها وغادرها إلى تايلاند مع والديه وهو في السنة الأولى من عمره، مشيراً الى أنه عاد إلى المملكة بعد أربعين عامًا وهو في شوق لها، مثمناً حسن الاستقبال من مسؤولي البرنامج، وما لقيه من حفاوة وترحيب منذ وجوده في مطار بانكوك حتى وصوله إلى الفندق.

من جانبه، قال الزائر محمد لطيف من دولة الفلبين : ” الحمد لله الذي يسّر لي زيارة هذه البلاد لأداء العمرة مع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وسعادتي كبيرة عند وصولي للمدينة المنورة” منوهاً بالاستقبال الحافل من قبل مسؤولي البرنامج، وإعدادهم مقر الاستضافة بأعلى المستويات.

وقدّم كلاً من الفاضل بن حاج آدم من دولة ماليزيا، وزكريا بن حسن من مملكة تايلاند، ورضوان أشرف من جمهورية ميانمار شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك، لأداء مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي الشريف، منوهين بدور برنامج العمرة والزيارة في تحقيق التواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء العالم.