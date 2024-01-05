شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي وتركيا.. "الملك سلمان للإغاثة" يقدم خدماته العلاجية للمحتاجين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدماتها العلاجية لـ 2988 فردًا خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2023.

وتراوحت الحالات التي جرى استقبالها في عيادة الأمراض الباطنية، وعيادة الأنف والأذن، وعيادة العظام، وقسم الجراحة العامة، وقسم العيون، وعيادة الأسنان، والعيادة النفسية، وقسم النساء والولادة، وعيادة الأمراض المتوطنة، وعيادة الأطفال، وعيادة المسالك البولية، وعيادة الجلدية والحساسية، وعيادة النزلة المعوية والشعبية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة اللاجئين اليمنيين في مختلف بيئات اللجوء.

المشروع الطبي في الريحانية بتركيا

كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والمخ والأعصاب في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 1 وحتى 8 يناير الحاليّ، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

يأتي ذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، الكشف على 262 فردًا، وتقديم 23 جلسة للعلاج الطبيعي و22 استشارة علاجية، وتركيب 5 أطراف صناعية وصيانة 5 أطراف أخرى.

ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.