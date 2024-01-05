شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: منهج المؤمن التوكل على الله وتجنب أعمال السحر والتنجيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، المسلمين إلى التوكل على الله وحده والاعتماد عليه دون سواه.

وبين أنه في عالم يموج بالتحديات والأزمات تأتي أهمية استجلاء الحقائق والموقف الحق ما يشاع ويذاع، وشددًا على أن الحقيقة الكبرى هي توحيد الملك العلام والذعون له سبحانه.

وقال إن المؤمن الحق ديدنه التوكل على الله فلا يدعو سواه ولا يخاف إلا منه وحده، ومن أجل ذلك جاء النهي صريحًا عن كل ما يخالف الحقيقة الثابتة من الأوهام العقدية كالتعلق بغير الله واعتقاد النفع والضر بغيره، ومن ذلك التعلق بأوهام السحرة والمشعوذين وسماسرة الخرافة الذين اردوا الكثير من الناس إلى الشرك.

تحذير من السحر

حذر السديس من تصديق الخرافات والأوهام ومن بينها كلام الدجلة حول الأبراج والنجوم واعتقاد تأثيرها في حياة الإنسان.

وأكد أن تعاطي السحر والشعوذة وإتيان السحرة هو جمع بين الكفر بالله والإفساد في الأرض بالأرجاس، ذاكرًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.

ودعا الأسرة والعلماء بالمبادرة بالتحصين الإيمان للمجتمعات ضد هذه الأعمال الشيطانية للقضاء على هذه الهام لما تمثله من خطر على الأمة وإفساد لعقيدة المسلمين وتثبيط لهممهم، داعيًا كل من ابتلي بهذه الأمور الشنيعة بالتوبة إلى الله والإنابة.