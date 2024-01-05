نادٍ سعودي يخطط لضم المهاجم البرازيلي يوري ألبيرتو لاعب كورينثيانز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 12:25 مساءً

يستهدف أحد أندية الدوري السعودي التعاقد مع البرازيلي يوري ألبيرتو، لاعب نادى كورينثيانز البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووفقًا لما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن أحد أندية الأندية السعودية يستعد لتقديم عرض مبدئي بقيمة 23 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم كورينثيانز البرازيلي . يلعب يوري ألبيرتو البالغ من العمر 22 عامًا لنادي كورينثيانز البرازيلي منذ يناير 2020، حيث انتقل إليه قادماً من زينيت سانت بطرسبرغ . وانتقل المهاجم البرازيلي فى يناير 2023 إلى صفوف النادي البرازيلي فى صفقة انتقال حر، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: سانتوس، إنترناسيونال، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.

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