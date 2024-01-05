شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يحذر من متاجري الأوهام وخطورة كل مايثير الفتنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس؛ المسلمين على أخذ الحقيقة، والعمل بها على ضوءِ الكتابِ والسنَّة ومنهج سلف الأمة، محذرًا من المتاجرين بالأوهام، ومخاطبًا إياهم قائلًا: "ويا أيها الواهِمون المُوهمون عبر مواقِع التواصل الاجتماعي، اتقوا الله في الأمة ولا تبثوا إلا الحقَّ والحقيقة، واستثمروا مُعطيات العصر وتقاناته في الاعتصام بالكتاب والسنة، والحذر من كل ما يُثيرُ الفتنة ويُشيعُ البلبلة، ويُخِلُّ باجتماع الكلمة ووحدة الصف وأمن وسلامة المجتمع".

حماية عقيدة المسلم الصحيحة

وتابع قائلًا في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: "تلك هي عقيدةَ المسلمِ الصحيحة، وهي أعزُّ شيءٍ عليهِ وأغْلى ما لديه، فلا مُساومةَ عليها مهما كانت المتغيرات، ولا تنازل عنها مهما كانت التحديات، فالمؤمن الحقّ ديْدنُه التوكُّل على ربّه، فلا يدعو ولا يرغب ولا يرجو إلا خالقهُ عزّ وجلّ".

وأردف قائلًا: "ولا يفوت التذْكير في هذه الأيام الباردة والليالي الشتائية القارسة، بأنَّ لنا إخوانًا في الدين من المحتاجين والمتضررين والنازحين واللاجئين، ولا سيما في فلسطين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ولا يجدون ما يقيهم عواصف الشتاء الباردة، من لباسٍ ودواء، وغذاءٍ وكساء، إلا ما تجود به أيدي إخوانهم في العقيدة. فالله الله عباد الله، وأنتم تعيشون الأمن والرخاء، أسهموا في تخفيف آثار هذا الشتاء القارس على إخوانكم، وذلك بغوثهم عن طريق المؤسسات الموثوقة، والمظلاّت المأمونة، لتنالوا الأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه".