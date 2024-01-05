شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحساء الصحي" يمنح موظفات الخدمة المدنية ساعة رضاعة يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر تجمع الأحساء الصحي، منح موظفات الخدمة المدنية ساعة رضاعة يومياً، وذلك بعد أن كانت حصراً على موظفات التشغيل الذاتي.

وأوضح التجمع أنه تم مخاطبة وزارة الصحة في هذا الشأن، والتي أكدت أحقية موظفات الخدمة المدنية في الحصول على ساعة للرضاعة خلال ساعات العمل الرسمية.

وأكد أن ذلك يأتي وفقا للوائح والسياسات الداخلية للعمل، والتي تتضمن أحقية الموظفة في أخذ إجازة وضع وإجازة عدة وفاة، وعند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع يحق لها أخذ فترات بقصد إرضاع مولودها خلال ساعات العمل، بحيث لا يزيد مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد، وتحسب هذه الساعة من ساعات العمل الفعلية.

قرار يشمل موظفات الخدمة المدنية

وقال التجمع: ”إن القرار يأتي في إطار حرصنا على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفات، وبما يحقق التوازن بين العمل والحياة الأسرية“.

وأضاف أن القرار يشمل جميع موظفات الخدمة المدنية في تجمع الأحساء الصحي، من العاملات في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية.

وأشاد التجمع بوزارة الصحة على دعمها المستمر للتجمع الصحي، وحرصها على توفير أفضل الخدمات للموظفين والمراجعين.

وأكد أنه يسعى دائماً إلى توفير أفضل الخدمات لموظفاته، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

سعادة بالقرار الجديد

من جانبه، أعربت موظفات الخدمة المدنية في التجمع عن سعادتهن بهذا القرار، مؤكدات أنه يعكس اهتمام التجمع بموظفاته، وحرصه على توفير البيئة المناسبة لهن لأداء عملهن.

وأكدت عدد من الموظفات أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المرأة العاملة، وتوفير البيئة المناسبة لها لممارسة عملها، ورعاية أسرتها.

وأعربن عن تقديرهن لوزارة الصحة وتجمع الأحساء الصحي على هذا القرار، الذي يحقق لهن التوازن بين العمل والحياة الأسرية.