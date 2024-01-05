النصر والاتحاد يبدآن مفاوضاتهما للتعاقد مع رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 2:04 مساءً

بدأت إدارة كل من النصر والاتحاد، مفاوضاتهما لضم المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم الشتوي الحالي. وذكرت صحيفة "milliyet" التركية أن اللاعب الفرنسي أصبح إيجابيًا بشأن العرض المقدم من المملكة العربية السعودية، كذلك مسؤولي مانشستر يونايتد سيقبلون عرضًا في حدود 30 مليون يورو للموافقة على رحيل فاران. وشددت الصحيفة على أن فاران يقترب بالفعل من مغادرة النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد اهتمام من أندية الدوري السعودي باللاعب . وينتهى عقد رافاييل فاران صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، الذي انضم إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.

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