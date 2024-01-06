شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين ارتكبا مخالفات بيئية بمحمية الإمام تركي.. احذر العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت إلى ارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما واحالتهما للجهة المختصة.

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عقوبات المخالفات البيئية في السعودية

ولفتت إلى أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5000 ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

فعاليات موسم شتاء درب زبيدة

وقبل أيام أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل المرحلة الثانية من فعاليات موسم شتاء درب زبيدة، ويستمر حتى 13 يناير الحاليّ.

وشهدت حضورًا لافتًا من الزوار والتوافد الكبير من الأهالي داخل نطاق المحمية.

وتشمل الفعاليات على مناطق للتصوير، وألعاب الأطفال، وسلسلة من العروض الموسيقية والفنية الحية، وحفلات متنوعة من بينها حفلات للعرضة السعودية والشيلات، وبطولات تنافسية في الرماية والبلوت والبلايستيشن.