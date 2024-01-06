الفتح والاتفاق يفاوضان النصرَ لشراء المدّة المتبقية من عقد اللاعب "مختار علي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 7:45 صباحاً

كشفت تقاريرُ إعلامية عن رغبة ناديَي الفتح والاتفاق في التعاقد مع "مختار علي" لاعب النصر والمعار حاليًّا للفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال الإعلامي "علي العنزي" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "ناديا الفتح والاتفاق يرغبان في شراء المدّة المتبقّية من عقد اللاعب مختار علي من نادي ‎النصر". وشدّد "العنزي" على أن العروض المالية التي تلقّتها إدارة النصر لشراء عقد مختار علي، قد تجاوزت الـ10 ملايين ريال.

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