السعودية | أمطار غزيرة وصواعق.. إنذار أحمر من الأرصاد لـ4 مناطق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجةَ الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، متوقّعًا هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار ممتدّة في جازان حتى الـ12 من ظهر اليوم، في مدينة جازان، وحتى الثامنة مساء في الدرب وبيش وصبيا.

وفي عسير: تشمل الحالةُ الممتدّة حتى التاسعة مساء كلًّا من: النمص، وبلقرن، وتنومة، فيما تمتدّ الحالة في الباحة للثامنة من مساء اليوم في كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.