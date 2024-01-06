شكرا لقرائتكم خبر أجواء شاعرية وروائح عطرية بحديقة الساكورا اليابانية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت أشجار الساكورا في الحديقة اليابانية بمنطقة آسيا الصغرى الترفيهية مشاهد خلابة بديعة مبهرة لأنظار زوارها، مقدمة لهم فرصة للانغماس في عالم هادئ وشاعري في ظل ما تزخر به الحديقة من جمال طبيعي واستكشاف ثقافي لطبيعة حديقة الساكورا اليابانية.

وتحتضن حديقة الساكورا اليابانية بـ(آسيا الصغرى) عددا من الأسواق والمحال التجارية للسلع والبضائع اليابانية الشهيرة، إلى جانب ركن خاص يتضمن مطاعم يابانية عريقة وعصرية عدة، تقدم الطعام الياباني التقليدي الذي يتميز بمزيج من النكهات اليابانية التقليدية بطريقة الطهي الحديثة.

وتحظى الحديقة بإقبال كبير من الزوار والسياح، للتعرف على تاريخها وتراثها العريق، من خلال عدد من الأنشطة الترفيهية والتجارب الفريدة والألعاب المتنوعة، حيث يطلق اسم الساكورا اليابانية على أشجار الكرز الخاصة بالزينة في اليابان، والساكورا رمز معروف في جميع أنحاء اليابان، تحمل في مضمونها كناية عن الطبيعة سريعة الزوال، وهي مصورة بكثرة وبتكرار في الفنون والثقافة اليابانية رفقة كل من الساموراي والكاميكاز.

وتتميز الساكورا برائحتها الرائعة والمتنوعة، في حين كل نوع منها يحمل رائحة تختلف عن الأخرى، وتتفتح أزهار الكرز في فبراير، حيث يهتم اليابانيون بمسألة تفتحها اهتماما بالغا فتراهم يذهبون إلى الحدائق العامة لإقامة ما يدعى بـ(حفل مشاهدة الزهور)، ويسمى باليابانية «هانامي»، والهانامي» احتفال بجمال زهور الساكورا وكذلك زهور أخرى كزهور شجرة الخوخ، وهي فرصة للاستجمام والاسترخاء والتمتع بمناظر الزهور الجميلة.

منطقة آسيا الصغرى الترفيهية

توفر للأهالي والزوار خدمات متكاملة.

قضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية.

خيارات عدة من التجارب الفريدة.

فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

12 منطقة ترفيهية تتضمنها 8 دول آسيوية: