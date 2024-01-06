مسار للهايكنج و6 مناطق ترفيهية بخاصرة عين زبيدة

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وتحتوي المنطقة على مسار للهايكنج بطول 1.2 كلم في خاصرة عين زبيدة و6 مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة، تثري تجربة الزوار وتقدم عروضا مرئية تاريخية.
ونوهت الهيئة بأن المنطقة تفتح أبوابها للزوار ثلاثة أيام في عطلة الأسبوع وتستمر حتى 28 فبراير.
ويعد مجرى عين زبيدة من أبرز المعالم التاريخية في مكة المكرمة، حيث يحظى بمكانة استثنائية في قلوب المسلمين، إذ كانت مصدرا للمياه العذبة ومحطة استراحة للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة.
ويجسد مجرى عين زبيدة رمزا للتاريخ والتراث الغني للمدينة المقدسة.ويأتي مشروع تطوير وإعادة تأهيل خاصرة عين زبيدة ليعكس الرعاية التي توليها الهيئة الملكية للمناطق التاريخية في مكة وتعمل على تطويرها لتعزز الوعي الثقافي والتراثي وتثري تجربة السكان والزوار القادمين إلى مكة المكرمة وتعزيز السياحة التاريخية في المملكة.
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