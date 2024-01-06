اخبار السعوديه

مسار للهايكنج و6 مناطق ترفيهية بخاصرة عين زبيدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر مسار للهايكنج و6 مناطق ترفيهية بخاصرة عين زبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتعاون مع شركائها، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة الثقافة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة التراث وشركة كدانة، منطقة خاصرة عين زبيدة بعد تطويرها لتكون مزارا ثقافيا وترفيهيا، وذلك امتدادا لمشاريعها التي تعنى بتطوير المواقع التاريخية.

وتحتوي المنطقة على مسار للهايكنج بطول 1.2 كلم في خاصرة عين زبيدة و6 مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة، تثري تجربة الزوار وتقدم عروضا مرئية تاريخية.

ونوهت الهيئة بأن المنطقة تفتح أبوابها للزوار ثلاثة أيام في عطلة الأسبوع وتستمر حتى 28 فبراير.

ويعد مجرى عين زبيدة من أبرز المعالم التاريخية في مكة المكرمة، حيث يحظى بمكانة استثنائية في قلوب المسلمين، إذ كانت مصدرا للمياه العذبة ومحطة استراحة للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة.

ويجسد مجرى عين زبيدة رمزا للتاريخ والتراث الغني للمدينة المقدسة.ويأتي مشروع تطوير وإعادة تأهيل خاصرة عين زبيدة ليعكس الرعاية التي توليها الهيئة الملكية للمناطق التاريخية في مكة وتعمل على تطويرها لتعزز الوعي الثقافي والتراثي وتثري تجربة السكان والزوار القادمين إلى مكة المكرمة وتعزيز السياحة التاريخية في المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسار للهايكنج و6 مناطق ترفيهية بخاصرة عين زبيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا