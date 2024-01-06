شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة ومنتزهاتها.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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