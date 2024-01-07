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ياسر نجدي فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي يحتمون في خيمة مؤقتة في رفح بغزة عابد زقوت/ الأناضول أطفال فلسطينيون في صفوف للحصول على الطعام في مطبخ خيري في رفح بغزة محمد تلاتين/ جيتي الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية يحتمون في خيمة وسط برد قارس في رفح محمد سالم/ رويترز جثامين الشهداء رُصت أمام إحدى المغاسل في خانيونس في انتظار نقلها للدفن أحمد زكوت/ رويترز رجال يحملون جثمان امرأة استُشهدت في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي للاجئين محمد المصري/ رويترز أُم وابنتها يمسكان بيدي بعضهما وسط الدمار والركام الذي أحدثه القصف الإسرائيلي فرانس برس مشهد للدمار والأضرار التي أحدثها الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر كيودو نيوز أضرار جسيمة في أحد الطرق بعد وقوع زلزال في اليابان هيرو كوماي/ أسوشيتد برس امرأتان تجلسان محاطتَيْن بمياه الفيضانات في أحد شوارع العاصمة المجرية بودابست فيرينك إيزا/ فرانس برس تضيء ظاهرة الأضواء الشمالية السماء فوق حيوانات الرنة في قرية بريفيكيديت النرويجية سيرجي جابون/ فرانس برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: نزوح فلسطيني ومعاناة إنسانية.. وزلزال مُدمِّر في اليابان

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