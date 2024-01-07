شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط 8 مقيمين في مشاجرة جماعية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 8 مقيمين من الجنسية السورية.

وأشارت إلى أنهم ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على 10 مقيمين

وقبل فترة تكرر الأمر في الرياض، إذ قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 10 مقيمين من الجنسية اليمنية.

وجاء ذلك إثر مشاجرة جماعية بينهم بالأسلحة البيضاء بمدينة الرياض، نتج عنها إصابة اثنين وذلك لخلافات سابقة بينهم.

آنذاك أوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، أيضا.

القبض على 8 مواطنين

وفي محافظة الطائف قبضت الشرطة على 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.