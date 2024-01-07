شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يتوقع عودة الأجواء الدافئة في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل إن مركز الأرصاد توقع أن يكون شتاء هذا العام دافئًا، وهو ما يلاحظ في أجواء في مناطق المملكة.

وبين أن المركز لم يرصد وصول درجة الحرارة في المملكة إلى الصفر أو ما دونه، وهو ما كان يحدث سابقًا.

وتوقع العقيل عودة الدفء نهاية هذا الأسبوع مع تحول اتجاهات الرياح، كما توقع بعودة مرة أخرى لهطول الامطار.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

ونبه المركز من رياح شديدة وأتربة مثارة على عدة مدن من المنطقة الشرقية حتى الساعة الثالثة.

وأضاف أن الحالة تشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، كما تشمل، الأحساء، عديد، بقيق.