شكرا لمتابعة خبر عن غازي الذيابي: أتقاضى 100 ألف في الإعلان الواحد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي غازي الذيابي أنه يتقاضى نحو 100 ألف ريال في الإعلان الواحد له، غير شامل الضريبة، مؤكدًا أن تجربته خلال العامين تشير أنه سيصل إلى الـ 10 ملايين ريال خلال عام واحد.

وأشار أن السوشيال ميديا بحاجة إلى تركيز كبير، مؤكدًا أن من يمتلك طاقم عمل جيد ولديه أفكار جيدة لتقديمها، سوف يصل إلى النجاح المطلوب، مع بعض الجهد.

وتابع الزيابي أن هناك مشهورون يقدمون أعمال تافهة على حد وصفه، مؤكدًا أنهم لن يستطيعوا أن يكملوا، حيث أن الجميع بدأ يتجه إلى المحتوى الهادف.

وأوضح الزيابي أن المجتمع يفضل المحتوى الذي يتعلق بالتجمعات العائلية والخروجات، وهكذا، حيث أنه يحب المكشيات وشابة النار، موضحًا أنه أيضًا يفضل المحتوى الذي يظهر شخصية المؤثر الحقيقية.