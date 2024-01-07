شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 7 آلاف مخالفة بناء في جدة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر ديسمبر الماضي 7,749 مخالفة بناء في عدد من الأحياء، وذلك في إطار جهودها الرقابية لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن المخالفات تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت.

اتخاذ الإجراءات النظامية

كما شملت المخالفات عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.

وأصدرت الأمانة إشعارات إلى 3,062 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً، وجار اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بناء من خلال تطبيق ”بلدي“ أو قنوات الأمانة الرسمية.