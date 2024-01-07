شكرا لقرائتكم خبر عن "مراكز الأحياء" بمكة المكرمة تعتمد 30 مشروعًا لخدمة مليون مواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، خطتها التنفيذية لعام 2024م، لتشمل مساراتها الخمسة "تآلف، تحسين، تمكين، تواصل، تثقيف"، إلى جانب اعتماد 30 مشروعًا استراتيجيًا لخدمة أكثر من مليون و240 ألف مواطن ومقيم من سكان منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة أكثر من 116 ألف متطوع ومتطوعة، يساهمون في تنفيذ الخطة والمشروعات المدرجة عبر فروع الجمعية المختلفة.

وتشمل الخطة الجديدة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة 50 مركزاً وحيًا، موزعة على فروعها الثلاثة بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، لتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى جميعها إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق الأثر الإيجابي نحو مجتمع حيوي يُعنى بتنمية الإنسان والمكان.

الاهتمام بالإنسان وتنمية البيئة

وحول الخطة الجديدة والمشاريع المعتمدة، قال عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، تقوم الخطة الجديدة وما تحتويه من مشروعات استراتيجية على قاعدة أساسية هي الاهتمام بالإنسان، وما يستتبعه ذلك من تنمية البيئة المحيطة به، ورفع مستوى جودة الحياة، ونشر الوعي، والثقافة، والبناء الأسري، والحفاظ على الهوية، ومبدأ المشاركة المجتمعية، وهي الأسس التي تقوم عليها جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الجمعية كمؤسسة اجتماعية تعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، كما تحرص على إشراك جميع فئات المجتمع في برامجها وخططها ومشروعاتها المختلفة، بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها الجمعية، والتي يوجهنا بها ولاة الأمر ويحرصون على تحقيقها، وهي تنمية الإنسان السعودي والاهتمام بالمجتمع وجودة حياته.